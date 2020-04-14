Россиян будут вывозить из зарубежья в Казань, Уфу и другие города
Росавиация сформировала предварительный график рейсов, которые будут вывозить застрявших за границей россиян. Самолеты будут доставлять пассажиров в Казань, Уфу, Москву и Санкт-Петербург.
Также рейсы буду выполняться в Иркутск, Екатеринбург и Владивосток. Полеты обеспечат авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Они вернут российских граждан, находящихся на сегодня в Дубае, Стамбуле, Бангкоке, Денпасаре, Гоа, Дели, Тель-Авиве и Камрани
График расписан до 20 апреля, сообщает пресс-служба Росавиации.
Отмечается, что за прошедшую неделю выполнено 17 рейсов, перевезены 3 172 соотечественника.
13 апреля рейсами «Аэрофлота» из Мадрида и Подгорицы домой вернулись 255 человек. Сегодня прибыли еще 499.
Напомним, что на 16 апреля запланирован рейс, который доставит в Казань туристов, застрявших в Тайланде.ОбществоБизнесТранспорт БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым