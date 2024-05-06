В Казани третий месяц подряд падают цены на новые автомобили

По данным сервиса «Авто.ру», средняя стоимость нового автомобиля в Казани снизилась на 2% и составила 2,9 млн рублей. При этом цена подержанных машин упала на 1% — до 1,5 млн рублей.

Больше всего подешевела модель Mercedes-Benz GLS — на 7%. Теперь средняя цена автомобиля этой марки составляет 18 млн рублей. В то же время некоторые модели Lada выросли в цене.

Так, стоимость Lada Granta увеличилась на 4% и составляет теперь 1 млн рублей. Среди подержанных автомобилей сильнее всего подешевела Skoda Fabia — на 11%. Ее средняя цена теперь составляет 509 000 рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин