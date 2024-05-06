В России вдвое выросла доля займов на ремонт и обслуживание автомобилей

Доля займов россиян на ремонт и обслуживание автомобиля, а также страхование машины выросла вдвое. Если в первые четыре месяца 2023 года она составляла 5%, то в аналогичный период 2024 года достигла 9,9%. Об этом сообщает «Газета.ru» с отсылкой на исследование аналитиков Webbankir.

— Это произошло прежде всего из-за роста продаж самих машин. После провала в предыдущие годы они демонстрируют двукратный рост. То есть автолюбителей в стране становится больше, при этом содержание транспортных средств дорожает, начиная от расходных материалов и бензина, заканчивая автостраховками, — отмечают аналитики.

В первые четыре месяца россияне чаще всего брали займы на повседневные бытовые расходы. На эту категорию пришлось 36,5% от общего числа выданных займов. На втором месте следуют займы на различные крупные покупки, включая смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, мебель и прочее — их доля за год прибавила с 12,7% до 14,7%.

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Олег Исаков