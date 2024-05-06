Государственная дума рассмотрит изменения в Земельный кодекс России

Депутаты Государственной думы предлагают внести изменения в статьи Земельного кодекса России. Законопроект направлен на предоставление гражданам, чье жилье было разрушено или утрачено в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических актов и их пресечения правомерными действиями, земельных участков в собственность бесплатно.

Согласно законопроекту, предоставление земельного участка гражданам будет осуществляться без учета правила об однократности, предусмотренного статьей 3919.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предоставление земельных участков гражданам в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 395 Земельного кодекса, осуществляется однократно. Однако граждане, утратившие жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации и получившие земельные участки в собственность бесплатно для воссоздания жилья, в дальнейшем лишаются возможности на получение социальной поддержки в виде бесплатного предоставления земельного участка в собственность.

Авторы законопроекта подчеркивают, что такой подход представляется необоснованным, поскольку предоставление земельного участка гражданам, утратившим жилье вследствие чрезвычайных ситуаций, является компенсационным механизмом для восстановления утраченного имущества и не должно учитывать ранее полученные льготы от государства по предоставлению земельного участка, а также ограничивать в дальнейшем получение социальных гарантий в данной сфере.

Ранее в Госдуму поступил проект федерального закона «О внесении изменений в статью Кодекса об административных правонарушениях» от Госсовета Чувашской Республики.

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Разиль Самигуллин