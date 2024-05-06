Депутат Госдумы предлагает расширить список ветеранов боевых действий

В Государственную думу внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах». Инициатива исходит от депутата нижней палаты Анжелики Глазковой.

Проект федерального закона предлагает отнести к категории ветеранов боевых действий граждан России, которые участвовали в миротворческих, стратегических и других военных операциях по защите дружественных и союзных стран от внешней угрозы. В случае принятия закона, участники таких операций смогут претендовать на соответствующие льготы и меры социальной поддержки.

Кроме того, предлагается дополнить Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации. В частности, включить периоды участия в боевых операциях в Чехословакии 1968 года, на Кубе с 1962 по 1964 годы и Никарагуа с 1979 по 1990 годы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что существующий перечень является неполным, в связи с чем определенная категория воинов-интернационалистов лишается заслуженных льгот.

Реализация законопроекта потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект, поскольку он не отвечает требованиям ясности и определенности правовой нормы, а также не соблюдены требования статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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Разиль Самигуллин