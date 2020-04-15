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Инспекторы Минлесхоза Татарстана ищут нарушителей самоизоляции в лесах

01:27, 15.04.2020
Инспекторы Минлесхоза Татарстана ищут нарушителей самоизоляции в лесах
Фото: prav.tatarstan.ru

Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров рассказал на брифинге в кабмине, что инспекторы министерства проверяют пропуска тех, кого встречают в лесу.

«Если человек в лесу и у него нет обоснования, то, конечно же, инспектор фиксирует нарушение и информирует органы исполнительной власти», — приводит слова министра пресс-служба президента РТ.

Он также рассказал, что в этом году планируется удвоить площадь восстановления лесов до 4,7 тысячи гектаров.

Напомним, что сотрудники Минлесхоза РТ вошли в расширенный список чиновников, которые могут штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.

ОбществоВласть Татарстан
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