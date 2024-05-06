Новости общества

18:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Технический колледж им. В.Д. Поташова в Набережных Челнах проведет капремонт за 9,5 млн рублей

15:51, 06.05.2024
Технический колледж им. В.Д. Поташова в Набережных Челнах проведет капремонт за 9,5 млн рублей
Фото: Максим Платонов

В ГАПОУ «Технический колледж имени В.Д. Поташова» в Набережных Челнах начнется капитальный ремонт. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Технический колледж им. В.Д. Поташова» ищет подрядчика для заключения контракта на выполнение работ. Ремонтные работы должны быть завершены к 31 декабря 2024 года. На ремонт помещений выделено 9 499 995,64 рубля.

Что входит в ремонтные работы?

  • Очистка стен от старых покрытий.
  • Улучшенная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.
  • Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения.
  • Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса плит растровых.
  • Установка противопожарных дверей.
  • Электромонтажные работы, а также работы по водоснабжению, водоотведению и вентиляции.

Ранее жители Набережных Челнов предлагали построить на месте бывшего грузового порта полноценный терминал для речных лайнеров с гостиницей и ресторанами. Инициатива опубликована на «Карте идей» платформы «Камская агломерация». Об этом сообщает издание chelny-biz.ru.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева
ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан

Новости партнеров

Читайте также