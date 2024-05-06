Технический колледж им. В.Д. Поташова в Набережных Челнах проведет капремонт за 9,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В ГАПОУ «Технический колледж имени В.Д. Поташова» в Набережных Челнах начнется капитальный ремонт. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет».



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Технический колледж им. В.Д. Поташова» ищет подрядчика для заключения контракта на выполнение работ. Ремонтные работы должны быть завершены к 31 декабря 2024 года. На ремонт помещений выделено 9 499 995,64 рубля.

Что входит в ремонтные работы?

Очистка стен от старых покрытий.

Улучшенная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами.

Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения.

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса плит растровых.

Установка противопожарных дверей.

Электромонтажные работы, а также работы по водоснабжению, водоотведению и вентиляции.

Ранее жители Набережных Челнов предлагали построить на месте бывшего грузового порта полноценный терминал для речных лайнеров с гостиницей и ресторанами. Инициатива опубликована на «Карте идей» платформы «Камская агломерация». Об этом сообщает издание chelny-biz.ru.



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Рената Валеева