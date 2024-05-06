В Казани продолжается строительство второго этапа Вознесенского тракта — строят мост и пешеходные переходы

Фото: Артем Гафаров

В Советском районе Казани продолжается возведение второго этапа Вознесенского тракта, который пройдет от проспекта Победы до трассы М-7. Протяженность участка составит около 8 километров. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

На данном участке ведутся работы по устройству надземного пешеходного перехода по улице Минской, пешеходного перехода по улице Закиева, переустройству наружных сетей ливневой канализации. Также идет строительство основной трассы и путепровода тоннельного типа на примыкании Вознесенского тракта к автодороге М-7 «Волга». Кроме того, будет построен мост через реку Нокса.

Вознесенский тракт призван разгрузить Мамадышский тракт Казани, на котором регулярно образуются пробки. Новая дорога позволит распределить транспортный поток из прилегающих жилых микрорайонов.

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Олег Исаков