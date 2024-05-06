В приграничных к Украине регионах будет действовать свободная экономическая зона

В приграничных к Украине регионах будет действовать свободная экономическая зона. Пакет законопроектов, направленный на поддержку бизнеса в регионах, граничащих с Украиной, был принят в первом чтении. Эти меры помогут поддержать около 300 пострадавших компаний, в которых работает примерно 20 000 человек.

В рамках этого пакета законов предусмотрены следующие преференции:

налог на прибыль обнуляется на 10 лет с момента получения прибыли;

льгота по страховым взносам снижается до 7,6% минимум на 5 лет;

регионы могут обнулить земельный налог и налог на имущество;

инвестиции компаний, включая ремонт пострадавших объектов;

процедура свободной таможенной зоны;

амортизация имущества ускоряется вдвое;

акцизы на жидкую сталь обнуляются.

Ожидается, что благодаря этому закону и предоставленным преференциям бизнес в виде инвестиций вложит в ближайшие пять лет 80 млрд рублей.

Эти меры направлены на поддержку предпринимателей в сложных условиях и стимулирование их к дальнейшему развитию.

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Разиль Самигуллин