В приграничных к Украине регионах будет действовать свободная экономическая зона
В приграничных к Украине регионах будет действовать свободная экономическая зона. Пакет законопроектов, направленный на поддержку бизнеса в регионах, граничащих с Украиной, был принят в первом чтении. Эти меры помогут поддержать около 300 пострадавших компаний, в которых работает примерно 20 000 человек.
В рамках этого пакета законов предусмотрены следующие преференции:
- налог на прибыль обнуляется на 10 лет с момента получения прибыли;
- льгота по страховым взносам снижается до 7,6% минимум на 5 лет;
- регионы могут обнулить земельный налог и налог на имущество;
- инвестиции компаний, включая ремонт пострадавших объектов;
- процедура свободной таможенной зоны;
- амортизация имущества ускоряется вдвое;
- акцизы на жидкую сталь обнуляются.
Ожидается, что благодаря этому закону и предоставленным преференциям бизнес в виде инвестиций вложит в ближайшие пять лет 80 млрд рублей.
Эти меры направлены на поддержку предпринимателей в сложных условиях и стимулирование их к дальнейшему развитию.
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