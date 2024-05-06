В ИТ-парке заменят напольное покрытие за 1,4 млн рублей
Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» заключило договор на оказание услуг по замене напольного покрытия.
Согласно условиям договора, исполнитель услуг должен заменить ковровую плитку, рулонное ковровое покрытие и линолеум, а также провести ряд сопутствующих работ. Среди них — демонтаж старого напольного покрытия и плинтусов, шлифовка основания пола, обеспыливание, грунтовка, раскрой и укладка покрытия с фиксацией на клей, горячая варка швов линолеума шнуром и ремонт основания.
Сумма договора составила 1,4 млн рублей. Договор действует до 31 декабря 2024 года.
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