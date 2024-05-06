«Роскосмос» сможет закупать товары и услуги закрытыми способами

Сегодня на пленарном заседании приняли закон, который позволит государственной корпорации «Роскосмос», а также подведомственным ей организациям закупать товары и услуги с помощью закрытых способов.

Новый закон предусматривает возможность проведения закрытых конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для следующих организаций:

Государственная корпорация «Роскосмос».

Подведомственные «Роскосмосу» организации.

Заказчики, которые осуществляют закупки за счет средств из федерального бюджета в рамках соглашений о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций.

Муниципальные бюджетные учреждения и унитарные предприятия.

Проект закона был доработан по инициативе Министерства финансов РФ и Правового управления Госдумы.

Закон направлен на повышение безопасности космической деятельности страны и предотвращение риска раскрытия третьим лицам информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли. Это поможет снизить давление санкций со стороны иностранных государств.

Важно отметить, что законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях единогласно. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева