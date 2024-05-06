Министерство экологии Татарстана получило 649 обращений за две недели

Министерство экологии Татарстана сообщило, что в республиканскую общественную экологическую приемную поступило 649 обращений от жителей региона за период с 20 апреля по 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

Как и прежде, жителей Татарстана больше всего волнуют несанкционированные свалки. По этой теме поступило 509 сообщений за две недели. В качестве примера можно привести ситуацию в поселке Салмачи, где инспекторы Центрального управления Минэкологии обнаружили несанкционированное складирование строительных отходов на площади 85 кв.м.

Для определения собственника участка направлен запрос в Единый госреестр недвижимости. После этого будут приняты меры в соответствии с законодательством. Среди других тем, волнующих жителей, можно выделить качество атмосферного воздуха (43 жалобы) и качество воды (42 обращения).

С начала года в республиканскую экологическую приемную поступило уже 2587 обращений. 1111 из них пришло через мобильное приложение «Школьный экопатруль», 405 сообщений — через систему «Народный контроль», 76 — через платформу обратной связи «ПОС» и 995 уведомлений — по другим каналам связи министерства. Напомним, в период с 27 апреля по 3 мая станции зафиксировали 21 случай превышения допустимой концентрации сероводорода.

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Разиль Самигуллин