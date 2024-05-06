Интерес россиян к новостройкам Татарстана вырос в 2,3 раза

Жители регионов России стали чаще интересоваться строящейся недвижимостью в Татарстане. Аналитики «МегаФона» изучили пользовательские обращения на специализированные интернет-ресурсы и выяснили, что активность потенциальных покупателей выросла более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Наибольший интерес проявляется к новому жилью в Казани. Квартирами в новых домах и малоэтажным жильем в пригороде интересуются жители Москвы, Башкортостана, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей. Следующие по популярности — сайты новостроек в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. На них в основном заходят москвичи, жители Башкортостана, а также покупатели из ХМАО-Югра, Санкт-Петербурга и Ярославской области.

По приросту трафика год к году на интернет-ресурсах недвижимости Татарстана лидируют жители Дальнего Востока. Амурчане в 6 раз чаще стали искать квартиры и дома в республике. Пользователи из Псковской области заняли второе место: их интерес увеличился в 4 раза. Абоненты из Пермского края замыкают тройку с показателем в 3,9 раза.

Директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов отметил, что жители других регионов выбирают Татарстан для получения образования, трудоустройства или ведения бизнеса из-за благоприятного экономического климата, богатой культуры и развитой инфраструктуры. Чтобы сделать республику еще комфортнее, «МегаФон» работает над развитием собственной сети. В этом году инженеры запустили новое оборудование в быстро застраивающихся казанских поселках, вдоль новой трассы М-12, а также в деревнях и селах четырех районов.

Как показывают цифры года, жители других регионов страны преимущественно изучают сайты застройщиков республики в осенний период — традиционно самую горячую пору на рынке недвижимости. Пиковые показатели приходятся на сентябрь и ноябрь.

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Разиль Самигуллин