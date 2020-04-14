Кабмин Татарстана планирует продать свою долю «Мамадышского водоканала»
Правительство Татарстана включило АО «Мамадышский водоканал» в прогнозный план приватизации на 2020 год. Кабмин РТ планирует реализовать все 74,99% компании, которыми владеет республиканский Минстрой.
Соответствующее постановление 11 апреля подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Ранее сообщалось, что в план включены 12,31% акций завода «Радиоприбор», 100%-ная доля Центра подтверждения качества продукции и услуг и Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемыхОбществоВласть Татарстан
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