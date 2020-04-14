Новости общества

03:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин Татарстана планирует продать свою долю «Мамадышского водоканала»

18:57, 14.04.2020
Кабмин Татарстана планирует продать свою долю «Мамадышского водоканала»
Фото: realnoevremya.ru

Правительство Татарстана включило АО «Мамадышский водоканал» в прогнозный план приватизации на 2020 год. Кабмин РТ планирует реализовать все 74,99% компании, которыми владеет республиканский Минстрой.

Соответствующее постановление 11 апреля подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее сообщалось, что в план включены 12,31% акций завода «Радиоприбор», 100%-ная доля Центра подтверждения качества продукции и услуг и Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров