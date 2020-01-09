Три объекта в Казани вошли в план приватизации федерального имущества

Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы. В список вошли три объекта в Казани.

Распоряжение, датированное 31 декабря 2019 года, появилось сегодня на сайте правительства РФ. Документ предусматривает приватизацию в 2020—2022 годах находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более тысячи объектов другого имущества государственной казны.



Судя по документу, государство приватизирует 12,31% акций завода «Радиоприбор». Полностью будут приватизированы акции Центра подтверждения качества продукции и услуг. Кроме этого, Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых войдет в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2020—2022 годах.

Ранее Казанский «Завод КриалЭнергоСтрой», являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, вышел на рынок облигационных займов.

