Слуцкий назвал основную проблему самоизоляции для футболистов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал основную проблему самоизоляции для футболистов.

«Никто не знает, как повлияет этот простой. Когда игроки уходят в отпуск, они бегают, прыгают, играют в другие игры. Футболисты — своего рода наркоманы, потому что футбол — это наркотик, без которого трудно и мучительно жить. Как каждый футболист перенесет двухмесячную изоляцию без того, что составляет смысл твоей ежедневной жизни, и как отреагирует на это тело — никто не знает. Как и сколько будет времени на подготовку к новым чемпионатам. Никто не знает, как реагировать на ситуацию», — сказал Слуцкий.

Напомним, ранее РФС принял решение приостановить проведение чемпионатов России по футболу сроком до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим некоторые клубы пошли на сокращение зарплат футболистов до 50% от сумм, прописанных в контрактах.

«Рубин» в целях поддержки предложил властям Татарстана воспользоваться зданием академии клуба для переоборудования его в госпиталь на время пандемии коронавируса.

При этом стало известно, что РФС продолжит выплачивать тренерскому штабу сборной России прежнюю зарплату.