РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая
Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Решение было принято сегодня, на заседании Бюро Исполкома РФС.
При этом в организации признали сложившуюся ситуацию форс-мажором, которая не является уважительной причиной для разрыва контрактных обязательств.
Клубам рекомендовано провести необходимые переговоры с футболистами и персоналом для разрешения споров при сокращении затрат.
Ранее чемпионаты России по футболу были приостановлены сроком до 10 апреля. Несмотря на это, некоторые клубы уже заранее отпустили своих игроков в отпуск до конца мая.СпортФутболОбщество
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