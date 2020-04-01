РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая

Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение было принято сегодня, на заседании Бюро Исполкома РФС.

При этом в организации признали сложившуюся ситуацию форс-мажором, которая не является уважительной причиной для разрыва контрактных обязательств.

Клубам рекомендовано провести необходимые переговоры с футболистами и персоналом для разрешения споров при сокращении затрат.

Ранее чемпионаты России по футболу были приостановлены сроком до 10 апреля. Несмотря на это, некоторые клубы уже заранее отпустили своих игроков в отпуск до конца мая.