РФС не будет снижать зарплату Черчесову и тренерам сборной из-за коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) не будет менять суммы заработной платы тренерского штаба сборной России по футболу, несмотря на пандемию коронавируса.

По сообщению Sport24, зарплата Черчесова и его штаба не изменится даже с учетом переноса сборов и контрольных встреч национальной команды. Во время вынужденного карантина специалисты будут получать ранее оговоренные по контракту суммы.

Отметим, что несколько клубов РПЛ пошли на понижение зарплат своим футболистам из-за коронавируса. «Рубин» в целях поддержки предложил властям Татарстана воспользоваться зданием академии клуба для переоборудования его в госпиталь на время пандемии коронавируса.

Ранее РФС приостановил проведение футбольных соревнований сроком до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.