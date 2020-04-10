Еще одна школьница попросила Нафикова освободить свою мать из СИЗО

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

16-летняя дочь фигурантки уголовного дела банды «обнальщиков» Лилии Акмаловой Александра последовала примеру Евы Шамшуры и попросила прокурора Татарстана Илдуса Нафикова изменить меру пресечения своей матери.

Напомним, 8 апреля суд перевел из СИЗО под домашний арест обнальщицу Ирину Шамшуру — на следующий день после того, как ее дочь Ева обратилась к прокурору РТ Илдусу Нафикову с просьбой об этом. Следствие настаивало на продлении срока заключения в СИЗО, но прокуратура выступила против и попросила суд изменить меру пресечения на домашний арест. Суд согласился с доводами надзорного ведомства.

Александра Акмалова в письме рассказала, что после ареста матери она в 12 лет осталась одна с больной 75-летней бабушкой. Ее хотели определить в детский дом, но ее тете удалось оформить опекунство.

«Больше двух лет, когда мама находилась в казанском СИЗО, я ее не видела! Потом ее перевели в СИЗО-4 г. Мензелинск. После перевода в Мензелинск появилась возможность нечастых встреч. Раз в два-три месяца, когда удается собрать ей передачку, мы с тетей ездим к ней на свидание в Мензелинское СИЗО. Бабушка же не видела маму ни разу за все время ареста, так как она не в состоянии по причине болезни ездить в Мензелинск», — говорится в письме (есть в распоряжении Chelny-biz.ru).

По словам девушки, у ее матери есть несколько хронических заболеваний.

«Мы никогда не жили богато, мама ни у кого ничего не украла, всю свою жизнь работала руководителем небольшой строительной фирмы. Полицейские говорят, что мама незаконно заработала более 10 миллионов рублей за 4 года! Я не знаю, где эти деньги, но все, что у нас было: машину и все ценное, мы давно продали, чтобы как-то выжить. Моя мама никого не убила, не ограбила, наркотиками и оружием не торговала, ущерба от ее деятельности нет, потерпевших нет, однако сотрудник Вашего ведомства — прокурор на суде запросила для нее 13 лет заключения! Видимо мама представляет для нашего государства такую исключительную опасность, что ей, по мнению прокурора, нужно назначить срок намного больший, чем дают за умышленное убийство или разбой!» — отметила девушка.

«В самое важное время для каждого ребенка, а тем более для девочки, я лишена общения с самым дорогим для меня человеком. Прошу Вас проявить мудрость и милосердие к моей маме и изменить ей меру пресечения. На примере обращения Евы Шамшуры, я уверена, что это в Ваших силах! С уважением, Акмалова Александра, 16 лет», — заключила девушка в письме.

Напомним, в марте 2019 года уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором просил проверить законность содержания под стражей нескольких предпринимателей. Среди них оказалась и предпринимательница из Татарстана Лилия Акмалова, бывший руководитель ООО «Колосс». Однако суд оставил ее под стражей. Она содержится в СИЗО с 2016 года.