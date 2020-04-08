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Илдус Нафиков вызволил из СИЗО мать челнинской школьницы

15:00, 08.04.2020 5
Илдус Нафиков вызволил из СИЗО мать челнинской школьницы
Фото: realnoevremya.ru

Почти хеппи-энд

Суд перевел из СИЗО под домашний арест Ирину Шамшуру — на следующий день после того, как ее дочь Ева обратилась к прокурору РТ Илдусу Нафикову с просьбой об этом.

Следствие настаивало на продлении срока заключения в СИЗО, но прокуратура выступила против и попросила суд изменить меру пресечения на домашний арест. Суд согласился с доводами надзорного ведомства, сообщили в прокуратуре.

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев пояснил «Реальному времени», что судебное заседание состоялось сегодня и проходило в обычном порядке.

Судебное заседание состоялось сегодня и проходило в обычном порядке. Фото Максима Платонова

Ирину Шамшуру задержали 3 марта, на следующий день ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 13 марта Верховный суд Татарстана оставил решение первой инстанции без изменения. Через месяц следствие выступило с ходатайством о продлении срока содержания Шамшуры в СИЗО.

Их с мужем Николаем обвиняют в обналичивании денег. По версии следствия, супруги организовали группу из 17 человек, которые действовали через фирмы-однодневки и через посредников. Ущерб по делу составил 32 млн рублей.

Отчаянный шаг школьницы

История 17-летней Евы Шамшуры из Набережных Челнов накануне облетела все татарстанские СМИ. Школьница обратилась к прокурору РТ Илдусу Нафикову с просьбой освободить родителей из СИЗО, так как она осталась одна с двумя малолетними братом и сестрой и больной бабушкой.

Нафиков практически моментально отреагировал на появившееся в Сети обращение. Он поручил главе надзорного ведомства Набережных Челнов Дмитрию Ерпелеву проверить законность избрания меры пресечения и — при наличии оснований — принять меры реагирования.

Решение попросить о смягчении меры пресечения Ирине Шамшуре было принято на уровне прокуратуры Набережных Челнов. Фото vestikamaza.ru

Руслан Галиев пояснил «Реальному времени», что решение попросить о смягчении меры пресечения Ирине Шамшуре было принято на уровне прокуратуры Набережных Челнов.

На вопрос о том, были ли еще прецеденты, когда прокуратура республики вмешивается в процесс после общественного резонанса подобного рода, помощник прокурора ответил: «Ведомство прежде всего руководствуется не резонансом, а принципом законности».

Дарья Пинегина
ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    а как отреагируют пострадавшие от действий этой мадам (или как пример для других) что им не что не будет.
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    Анонимно 08 апр
    А кто пострадал от ее действий ?
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  • Анонимно 08 апр
    Суд освободил, а «вызволил прокурор Нафиков», который сейчас на больничном?
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    Анонимно 08 апр
    Как в анекдоте. Не машину,а квартиру, не в спортлото, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
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  • Анонимно 08 апр
    Пострадали "бедные"банки которые не получили свою накрутку если бы деньги перечислялись через банк
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