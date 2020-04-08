Илдус Нафиков вызволил из СИЗО мать челнинской школьницы

Почти хеппи-энд

Суд перевел из СИЗО под домашний арест Ирину Шамшуру — на следующий день после того, как ее дочь Ева обратилась к прокурору РТ Илдусу Нафикову с просьбой об этом.

Следствие настаивало на продлении срока заключения в СИЗО, но прокуратура выступила против и попросила суд изменить меру пресечения на домашний арест. Суд согласился с доводами надзорного ведомства, сообщили в прокуратуре.

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев пояснил «Реальному времени», что судебное заседание состоялось сегодня и проходило в обычном порядке.

Судебное заседание состоялось сегодня и проходило в обычном порядке. Фото Максима Платонова

Ирину Шамшуру задержали 3 марта, на следующий день ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 13 марта Верховный суд Татарстана оставил решение первой инстанции без изменения. Через месяц следствие выступило с ходатайством о продлении срока содержания Шамшуры в СИЗО.

Их с мужем Николаем обвиняют в обналичивании денег. По версии следствия, супруги организовали группу из 17 человек, которые действовали через фирмы-однодневки и через посредников. Ущерб по делу составил 32 млн рублей.



Отчаянный шаг школьницы

История 17-летней Евы Шамшуры из Набережных Челнов накануне облетела все татарстанские СМИ. Школьница обратилась к прокурору РТ Илдусу Нафикову с просьбой освободить родителей из СИЗО, так как она осталась одна с двумя малолетними братом и сестрой и больной бабушкой.



Нафиков практически моментально отреагировал на появившееся в Сети обращение. Он поручил главе надзорного ведомства Набережных Челнов Дмитрию Ерпелеву проверить законность избрания меры пресечения и — при наличии оснований — принять меры реагирования.

Решение попросить о смягчении меры пресечения Ирине Шамшуре было принято на уровне прокуратуры Набережных Челнов. Фото vestikamaza.ru

Руслан Галиев пояснил «Реальному времени», что решение попросить о смягчении меры пресечения Ирине Шамшуре было принято на уровне прокуратуры Набережных Челнов.

На вопрос о том, были ли еще прецеденты, когда прокуратура республики вмешивается в процесс после общественного резонанса подобного рода, помощник прокурора ответил: «Ведомство прежде всего руководствуется не резонансом, а принципом законности».

Дарья Пинегина