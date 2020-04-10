Бойцовский турнир UFC-249 отменен из-за коронавируса

Бойцовский турнир UFC-249, в котором изначально должны были встретиться россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон, отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил президент организации Дэйна Уайт.

Ранее сообщалось, что организаторы арендуют частный остров для проведения боев. Однако, как уверяет Уайт, руководство получило звонок, в котором их попросили отменить турнир.

Таким образом, запланированный на 18 апреля UFC-249 не состоится.

Отметим, что незадолго до отмены Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном из-за закрытых российских границ. После этого соперником американца был определен Дастин Гэтжи. При этом россиянин сохранил титул чемпиона UFC.