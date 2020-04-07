Глава UFC арендует частный остров для проведения боев

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал о планах организации на проведение намеченных в апреле боев по правилам ММА. В ближайшее время он намерен арендовать частный остров, чтобы пригласить туда бойцов.

«Я в одном-двух днях от того, чтобы зарезервировать частный остров. Сейчас создается вся необходимая инфраструктура. Там смогут выступить бойцы из всех стран. Поскольку я не могу собрать всех иностранных бойцов в США, у меня будет частный остров, на котором будут собираться все спортсмены из других стран. Итак, с 18 апреля UFC возвращается в строй», — приводит слова Уайта TMZ.

Глава UFC пообещал организовать медицинский осмотр и наблюдение за здоровьем спортсменов до и после допуска их к боям. При этом Уайт отказался озвучивать в какой части света находится арендуемый остров.

Отметим, что главным боем турнира 18 апреля станет поединок Тони Фергюсона против Джастина Гэтжи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова из-за его проблем с выездом из России.