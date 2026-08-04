Военнослужащий открыл огонь в селе под Севастополем — погибли четыре человека

Еще несколько человек были ранены

Фото: Артем Дергунов

Военнослужащий открыл огонь в селе Хмельницком под Севастополем. Погибли четыре человека, из них трое — мирные жители. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».

— По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет, — говорится в публикации.

Нападавший задержан, заявил Развожаев. На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Галия Гарифуллина