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Турист из Казани рассказал, как проходит карантин во Франции — видео

23:34, 07.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Турист из Казани рассказал, как проходит карантин во Франции — видео
Фото: скриншот

Турист из Казани рассказал, как проходит карантин из-за коронавируса во Франции.

Молодой человек по имени Тимур уже месяц не может покинуть страну. По его словам, в стране работают только продуктовые, табачные магазины и булочные. В них есть все необходимое, а также для посетителей специально нанесли разметку, указывающую, какое расстояние следует соблюдать покупателям.

Выходить на улицу без уважительной причины нельзя — это карается штрафом в размере 11 тыс. рублей (130 евро).

После объявления карантина компании перешли «на удаленку». В случае, если предприятие сократило работников, их ставят на учет и заплатят минимальную заработную плату.

Ранее фотограф из Казани Анна Главатских в Instagram рассказала, что не может вернуться в Россию.

Общество Татарстан
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