Казанский фотограф рассказала, как пытается выехать из ОАЭ: «Вывезите меня отсюда!»

Фотограф из Казани Анна Главатских в Instagram рассказала, что не может вернуться в Россию.

Напомним, Россия с 20 марта введет временные ограничения на авиаперелеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Исключение сделают для регулярных рейсов из Абу-Даби и обратно.

По словам девушки, сначала в ОАЭ отменили все мероприятия, потом стали закрывать школы, университеты, церкви, пляжи, рестораны, мечети.

«Позакрывали свои границы соседние государства. Визу не продлить по старому способу — ок. Ищем пути дальше. А вот — финал. Каждый день выходят новые постановления, правила меняются. Никто не может дать нормальный ответ, как продлить визу. Россия зовет домой. Ну ок, значит надо ехать, а на тебе — границы закрываются, авиасообщение останавливается», — написала она.

Главатских отметила, что в Генконсульстве и МИД не отвечают на обращения.

«Сначала я купила билет на чартер до Москвы авиалинии «Россия» (по очень выгодной цене, надо сказать), но потом мне его аннулировал туроператор «Библио-Глобус» без объяснения причин! Полет не отменили, просто свои туристы важнее, а я тут без туроператора и не человек вовсе. Затем я купила билет на «Уральские авиалинии», тоже чартер, но стоимость уже в 3 раза дороже. И вот сейчас неясно, состоится ли полет. Опять же все молчат, информации как таковой нет. Вылет в субботу, в субботу же у меня последний день визы... Вывезите меня отсюда, ну или продлите визу. Уф!» — сообщила девушка.