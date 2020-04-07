В России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут

В России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут, об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24".

«Мы разработали и чипы, которые будем на этой неделе уже демонстрировать, в пятницу, на нашем производстве в Одинцово», — заявила она. (цитата по «РИА Новости)

По словам Скворцовой, провести амплификацию в ускоренном режиме позволяет то, что для работы чипа не нужно в разных фазах разной температуры. Глава ФМБА пояснила, что чип представляет собой маленький аппаратик, позволяющий произвести тестирование в кратчайшие сроки.



Напомним, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через 10—14 дней.

