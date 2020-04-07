Скворцова рассказала, когда в России начнется пик эпидемии коронавируса

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через 10—14 дней.

Плато — это тот момент, когда ситуация достигает пика, и в течение каждого последующего дня прибавляется примерно одинаковое число вновь заболевших. Какое-то время заболеваемость находится на плато, а после эпидемия идет на спад.

По словам Скворцовой, снижение плато займет столько же времени, сколько и рост. Эксперты полагают, что Россия будет находиться на плато до середины июня- первой декады.

«Пока эпидемиологический процесс в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно» — передает «РИА Новости» ее слова.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 1154 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки.

