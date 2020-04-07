В Минпросвещения допустили, что школьные выпускные состоятся

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов допустил, что школьные выпускные вечера состоятся. Однако он призвал школьников и родителей к соблюдению самодисциплины.

«Я уверен, что выпускные вечера состоятся в школах, но для того, чтобы один из главных праздников в жизни каждого школьника состоялся, необходимо соблюдать дисциплину», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, ранее в России перенесли ЕГЭ в связи с ситуацией с коронавирусом. Теперь сдача экзаменов в 2020 году начнется 8 июня и завершится 11 июля. Также в связи с пандемией в России перенесли сроки зачисления и вступительных экзаменов в вузы. Однако в Минобразования РФ надеются начать учебный год вовремя.

