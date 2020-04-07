Стало известно новое расписание ЕГЭ

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году начнется 8 июня и завершится 11 июля.

Согласно приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, 8 июня пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, 11 июня — по русскому языку, 15 июня — по математике (базовый и профильный уровни).

Экзамен по истории и физике пройдет на 18 июня, по обществознанию и химии — 22 июня, письменный экзамен по иностранному языку и ЕГЭ по биологии — 25 июня. Устный экзамен по иностранному языку состоится 26 и 29 июня. С 1 по 11 июля запланированы резервные дни сдачи, пишет «Коммерсантъ».

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что дата сдачи Единого государственного экзамена может быть перенесена повторно. Изначально ЕГЭ планировали начать с 25 мая, а ОГЭ — с 22 мая.