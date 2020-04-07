«Как семью прокормить?» Российский тренер пожалел футболистов, получающих 200 тысяч в месяц

Главный тренер клуба ФНЛ «Химки» Сергей Юран отказался поддержать идею по сокращению зарплат футболистов на время приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Специалист объяснил свою точку зрения большой разницей в размерах контрактов.

«У футболистов «Зенита», «Спартака», если мы посмотрим, зарплаты какие? Довольно серьезные. А возьмем клуб «Уфа» или «Тамбов», там зарплаты какие? И сравнивать нечего с этими клубами.

Если ты получил в «Тамбове» 200 тысяч рублей в месяц, на сколько тебе хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить. Поэтому нужно подразделять», — считает Юран.

Взамен тренер предложил подойти к вопросу сокращения зарплат в дифференцированном порядке. Иначе, по словам Юрана, некоторые футболисты могут столкнуться с финансовыми проблемами.

Напомним, ранее РФС объявил о приостановке футбольных соревнований сроком до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

В связи с этим некоторые клубы пошли на сокращение зарплат футболистов до 50% от сумм, прописанных по контракту. «Рубин» в целях поддержки предложил властям Татарстана воспользоваться зданием академии клуба для переоборудования его в госпиталь на время пандемии коронавируса.

При этом накануне стало известно, что РФС продолжит выплачивать тренерскому штабу сборной России прежнюю зарплату.