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«Как семью прокормить?» Российский тренер пожалел футболистов, получающих 200 тысяч в месяц

11:23, 07.04.2020 5
«Как семью прокормить?» Российский тренер пожалел футболистов, получающих 200 тысяч в месяц
Фото: rfs.ru

Главный тренер клуба ФНЛ «Химки» Сергей Юран отказался поддержать идею по сокращению зарплат футболистов на время приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Специалист объяснил свою точку зрения большой разницей в размерах контрактов.

«У футболистов «Зенита», «Спартака», если мы посмотрим, зарплаты какие? Довольно серьезные. А возьмем клуб «Уфа» или «Тамбов», там зарплаты какие? И сравнивать нечего с этими клубами.

Если ты получил в «Тамбове» 200 тысяч рублей в месяц, на сколько тебе хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить. Поэтому нужно подразделять», — считает Юран.

Взамен тренер предложил подойти к вопросу сокращения зарплат в дифференцированном порядке. Иначе, по словам Юрана, некоторые футболисты могут столкнуться с финансовыми проблемами.

Напомним, ранее РФС объявил о приостановке футбольных соревнований сроком до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

В связи с этим некоторые клубы пошли на сокращение зарплат футболистов до 50% от сумм, прописанных по контракту. «Рубин» в целях поддержки предложил властям Татарстана воспользоваться зданием академии клуба для переоборудования его в госпиталь на время пандемии коронавируса.

При этом накануне стало известно, что РФС продолжит выплачивать тренерскому штабу сборной России прежнюю зарплату.

СпортФутболОбщество
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 11:34
    Давно прошли времена заводских команд.Сейчас спорт это бизнес.Если кому то нравиться содержать футболистов так пусть содержит но только за свои деньги.Ну а если игроки которые за свою жизнь так и не научились попадать в ворота мячиком не хотят получать маленькую зарплату то наверно найдётся полно желающих точно так же пинать мячом мимо ворот и за более низкую зарплату.
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  • Анонимно 11:41
    Да уж, на 200 тыс. рублей в месяц очень сложно прожить, а вот как на 20-30 тыс выживают?!
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    Анонимно 12:06
    Многие из них привыкли жить на широкую ногу. Для таких 200 т.р - это карманные деньги. В пересчете на доллар это совсем крохи. Играли бы соответственно.
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  • Анонимно 11:57
    Чтобы понять, как прожить на 200000 в месяц, надо попробовать проживать на 12 тыс. руб. в месяц. Тогда многое становится понятно в жизни. Главное, становится понятно, что надо идти работать и что-то создавать реальное, а не воздух пинать.
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  • Анонимно 12:05
    Нищеброды.
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