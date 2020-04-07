«Дочка» «Сувар Девелопмента» не смогла продать волнорез в Челнах за 265 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Чаллы яр» (обанкротившаяся «дочка» застройщика «Сувар Девелопмент») отчитался о сорвавшихся торгах по продаже части имущества компании. Никто не заявился ни на один из пяти лотов, среди которых волнорез (волнолом) с начальной ценой в 265,7 млн рублей.

«Электронные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Чаллы Яр», назначенные на 06.04.2020 г. в 10.00 часов (Сообщение №4691608 от 11.02.2020 г.), признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок», — говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

В списке лотов также офис на улице Портовой в Челнах и три земельных участка. В сумме начальная цена пяти лотов составляла 311,8 млн рублей.

Напомним, ООО «Чаллы Яр» из Елабуги было признано банкротом в апреле прошлого года. «Сувар Девелопменту» принадлежали 100% компании, оцененные в 192,8 млн рублей.