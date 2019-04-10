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Арбитражный суд РТ признал «дочку» «Сувар Девелопмент» банкротом

10:30, 10.04.2019
Арбитражный суд РТ признал «дочку» «Сувар Девелопмент» банкротом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Чаллы Яр» из Елабуги.

В отношении должника открыли конкурсное производство сроком на 5 месяцев — до 4 сентября. Конкурсным управляющим стал член Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа Игорь Карасев, следует из решения АС РТ.

Заявление о банкротстве подало ООО «Электростройиндустрия».

«Чаллы Яр» является «дочкой» ООО «Сувар Девелопмент» — застройщику принадлежат 100% акции компаний. Эту долю оценили в 192,8 млн рублей. «Чаллы Яр» имеет участки, предназначенные под малоэтажный одноименный поселок в Набережных Челнах

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) забрало у элитного челнинского городка «Чаллы Яр» береговую инфраструктуру для стоянки яхт состоятельных жителей и закрыло выход к Каме за просроченные долги «Сувар-Девелопмента» перед ТФБ.

Недвижимость Татарстан
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