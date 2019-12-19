Новости недвижимости

15:40 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

«Дочка» «Сувар Девелопмента» продаст волнорез в Челнах за 265 млн рублей

14:15, 19.12.2019

Конкурсный управляющий ООО «Чаллы яр» объявил о проведении торгов по продаже части имущества компании. В числе лотов присутствует волнорез (волнолом) в промышленном порту Набережных Челнов, стоимость которого составляет 265,7 млн рублей.

Гидротехническое сооружение длиной 700 м расположено в порту КАМАЗа на левом берегу Камы, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

В списке лотов также офис на улице Портовой в Челнах и три земельных участка. В сумме начальная цена пяти лотов составляет 311,8 млн рублей.

Ранее сообщалось об оценке других земель ООО «Чаллы яр», стоимость которых составила 155 млн рублей.

НедвижимостьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров