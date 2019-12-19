«Дочка» «Сувар Девелопмента» продаст волнорез в Челнах за 265 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Чаллы яр» объявил о проведении торгов по продаже части имущества компании. В числе лотов присутствует волнорез (волнолом) в промышленном порту Набережных Челнов, стоимость которого составляет 265,7 млн рублей.
Гидротехническое сооружение длиной 700 м расположено в порту КАМАЗа на левом берегу Камы, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.
В списке лотов также офис на улице Портовой в Челнах и три земельных участка. В сумме начальная цена пяти лотов составляет 311,8 млн рублей.
Ранее сообщалось об оценке других земель ООО «Чаллы яр», стоимость которых составила 155 млн рублей.НедвижимостьБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым