«Дочка» «Сувар Девелопмента» продаст волнорез в Челнах за 265 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Чаллы яр» объявил о проведении торгов по продаже части имущества компании. В числе лотов присутствует волнорез (волнолом) в промышленном порту Набережных Челнов, стоимость которого составляет 265,7 млн рублей.

Гидротехническое сооружение длиной 700 м расположено в порту КАМАЗа на левом берегу Камы, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

В списке лотов также офис на улице Портовой в Челнах и три земельных участка. В сумме начальная цена пяти лотов составляет 311,8 млн рублей.

Ранее сообщалось об оценке других земель ООО «Чаллы яр», стоимость которых составила 155 млн рублей.