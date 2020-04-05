В России планируют подсчитать число человек с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор планирует подсчитать, сколько россиян уже получили иммунитет к коронавирусу, заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, на следующей неделе тест-система, разработанная «Вектором», которая может определять антитела, пройдет регистрацию.

Исследование будут проводить как в Москве и Московской области, где наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией, так и в регионах, где вируса не было совсем.

Собрать и проанализировать данные по иммунитету россиян к коронавирусу можно будет примерно через 10 дней после начала проведения тестирования, сообщила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сегодня сообщалось, что в России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса за последние сутки. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах.

