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В России зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом

13:36, 05.04.2020
В России зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: «Реальное время»

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса. Об этом говорят данные федерального штаба по борьбе с COVID-2019.

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые заболевание выявлено в Камчатском крае.

Зафиксировано еще два летальных исхода. Полностью выздоровели за сутки 22 человека.

Москва — 536

Московская область — 45

Нижегородская область — 22

Санкт-Петербург — 20

Тульская область — 10

Ленинградская область — 10

Красноярский край — 4

Ханты-Мансийский АО — 3

Республика Крым — 2

Камчатский край — 2

Ярославская область — 1

Челябинская область — 1

Хабаровский край — 1

Новосибирская область — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах.

Общество
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