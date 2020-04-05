В России зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом
В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса. Об этом говорят данные федерального штаба по борьбе с COVID-2019.
За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые заболевание выявлено в Камчатском крае.
Зафиксировано еще два летальных исхода. Полностью выздоровели за сутки 22 человека.
Москва — 536
Московская область — 45
Нижегородская область — 22
Санкт-Петербург — 20
Тульская область — 10
Ленинградская область — 10
Красноярский край — 4
Ханты-Мансийский АО — 3
Республика Крым — 2
Камчатский край — 2
Ярославская область — 1
Челябинская область — 1
Хабаровский край — 1
Новосибирская область — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах.
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