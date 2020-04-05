В России зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: «Реальное время»

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса. Об этом говорят данные федерального штаба по борьбе с COVID-2019.



За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые заболевание выявлено в Камчатском крае.

Зафиксировано еще два летальных исхода. Полностью выздоровели за сутки 22 человека.





Москва — 536



Московская область — 45



Нижегородская область — 22



Санкт-Петербург — 20



Тульская область — 10



Ленинградская область — 10



Красноярский край — 4



Ханты-Мансийский АО — 3



Республика Крым — 2



Камчатский край — 2



Ярославская область — 1



Челябинская область — 1



Хабаровский край — 1



Новосибирская область — 1



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах.