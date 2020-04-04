В Минцифры РТ рассказали самые популярные запросы татарстанцев в контакт-центр по СМС-пропускам

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Чаще всего татарстанцы обращаются в контакт-центр с вопросами о прохождении регистрации в системе. Такие звонки составляют почти половину от общего количества звонков.

Другие же пользователи обращаются к специалистам с вопросами по поводу оформления цифровых пропусков для выхода из дома.

По данным Минцифры РТ, 12% татарстанцев испытывают трудности при регистрации, а менее 2% — жалуются на длительность получения SMS-пропуска с разрешением на выход.

Среднее ожидание ответа от оператора кол-центра составляет одну минуту, а длительность консультации составляет менее 3 минут, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, получить специальное СМС нужно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения или восстановления паспорта, а также для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.



Сегодня в Татарстане увеличили время действия цифровых пропусков по некоторым целям. Для выезда за город, а также изменения места проживания будет даваться больше времени.

