Время действия цифровых пропусков в Татарстане увеличено

В Татарстане время увеличили действия цифровых пропусков по некоторым целям. Для выезда за город, а также изменения места проживания будет даваться больше времени.

При выезде на дачу/в загородный дом и возвращение с дачи/из загородного дома для перемещения будет даваться 2 часа. Использовать пропуск можно будет также два раза в сутки.

Для изменения места проживания будет даваться до 6 часов. При этом оформить подобный SMS-пропуск можно раз в три дня.

Для остальных целей выхода из дома действует пропуск в течение 60 минут не более двух раз в день, передает Министерство цифрового развития РТ.



Ранее более 65 тысяч татарстанцев зарегистрировались в системе выдачи цифровых пропусков.

