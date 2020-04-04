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Время действия цифровых пропусков в Татарстане увеличено

11:42, 04.04.2020 1
Время действия цифровых пропусков в Татарстане увеличено
Фото: pxhere.com

В Татарстане время увеличили действия цифровых пропусков по некоторым целям. Для выезда за город, а также изменения места проживания будет даваться больше времени.

При выезде на дачу/в загородный дом и возвращение с дачи/из загородного дома для перемещения будет даваться 2 часа. Использовать пропуск можно будет также два раза в сутки.

Для изменения места проживания будет даваться до 6 часов. При этом оформить подобный SMS-пропуск можно раз в три дня.

Для остальных целей выхода из дома действует пропуск в течение 60 минут не более двух раз в день, передает Министерство цифрового развития РТ.

Ранее более 65 тысяч татарстанцев зарегистрировались в системе выдачи цифровых пропусков.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:49
    Какой пропуск??? Ст. 27КРФ! Или у нас ЧП, ст 11 кфз?
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