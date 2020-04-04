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В системе СМС-пропусков зарегистрировались около 300 тыс. татарстанцев

16:50, 04.04.2020
В системе СМС-пропусков зарегистрировались около 300 тыс. татарстанцев
Фото: pxhere.com

За сутки в системе СМС-разрешений на выход из мест самоизоляции зарегистрировались около 100 тыс. человек. Общее число пользователей, прошедших регистрацию в сервисе, достигло более 285 тыс. человек.

Также, по данным на 12.00 4 апреля, общее количество выданных цифровых пропусков приближается к отметке в 400 тыс. единиц.

Практически половину оформленных пропусков жители Татарстана использовали для выезда на дачу, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличили действия цифровых пропусков по некоторым целям. Для выезда за город, а также изменения места проживания будет даваться больше времени.

ОбществоТехнологииВластьIT Татарстан
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