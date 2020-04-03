Экс-учитель труда из Татарстана, уволенный после скандального видео, хочет восстановиться на работе

Фото: соцсети

Бывший учитель труда из школы №7 Азнакаево Радик Гарипов, уволенный после скандального видео, где он предстал пьяным, сообщил, что хотел бы вернуться на работу.

«Я сам ее окончил, один из первых выпусков был. Мне нравится работать с детьми, они ко мне тоже, кажется, неравнодушны», — сказал он RT.

Как сообщила пресс-секретарь министра образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова, восстановить учителя в должности нельзя, только трудоустроить заново.

Сам Гарипов говорит, что примерно то же самое ему сказали в районном управлении образования:

«Если и можно вернуть меня в школу, то только заново оформив на работу. А это возможно только в августе — сентябре», — отметил он.

Напомним, что в февраля в соцсетях появилось видео с пьяным учителем труда в одной из школ Татарстана. Позже руководство школы сообщило, что учитель был уволен. Ученики азнакаевской школы №7 и их родители поддержали учителя труда Радика Гарипова. В его поддержку выступил и министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

