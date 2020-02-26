В Азнакаево учителя труда, уволенного из-за скандального видео, поддержали ученики

Фото: соцсети

Ученики азнакаевской школы №7 и их родители поддержали учителя труда Радика Гарипова, уволенного из-за скандального видео, разошедшегося по соцсетям.

«Многие в Азнакаеве знают что у этого педагога по-настоящему золотые руки: он учит ребят делать что-то для дома, для семей и помогает своей школе. И всегда был примером отзывчивости и участия.. Да, учитель оступился, такое бывает наверное с каждым человеком. сейчас Радик Шамилевич очень сильно переживает, как очень восприимчивый человек он слег в больницу с давлением..», — отмечается в посте.

Автор поста предлагает подумать, «как помочь человеку, ведь его золотые руки нужны и школе, и городу, и нашим детям» и обращается к директору школы с просьбой восстановить Гарипова на работе.

Напомним, в соцсетях появилось видео с пьяным учителем труда в одной из школ Татарстана. Мужчина напился до такого состояния, что скатился с парты. Позже руководство школы сообщило, что учитель был уволен.

