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Соцсети: в Татарстане школьники сняли на видео пьяного трудовика

02:32, 25.02.2020
Соцсети: в Татарстане школьники сняли на видео пьяного трудовика
Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео с пьяным учителем труда в одной из школ Татарстана. Мужчина напился до такого состояния, что скатился с парты.

Сообщается, что инцидент произошел в школе Азнакаево. На кадрах видно, что пьяный мужчина, сидящий на парте, что-то пытается сказать ученикам, пока те хохочут при его виде. В какой-то момент он скатывается назад и оказывается под партой.

Общество Татарстан
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