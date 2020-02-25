Соцсети: в Татарстане школьники сняли на видео пьяного трудовика
В соцсетях появилось видео с пьяным учителем труда в одной из школ Татарстана. Мужчина напился до такого состояния, что скатился с парты.
Сообщается, что инцидент произошел в школе Азнакаево. На кадрах видно, что пьяный мужчина, сидящий на парте, что-то пытается сказать ученикам, пока те хохочут при его виде. В какой-то момент он скатывается назад и оказывается под партой.Общество Татарстан
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