В Татарстане уволили учителя труда после появления в школе в нетрезвом виде

Фото: скриншот видео

В Татарстане руководство азнакаевской школы №7 уволило учителя технологии за появление на рабочем месте в нетрезвом виде.

Поводом для разбирательства стало распространившееся в соцсетях видео, на котором мужчина в присутствии детей сидит на парте и, качаясь, пытается что-то говорить. Чуть позже учитель теряет равновесие и падает с парты назад, на пол. Школьники окружают мужчину, кто-то из них со смехом говорит: «Умер».

«Тринадцатого февраля в МБОУ «СОШ №7 города Азнакаево» учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте. По факту случившегося проведено служебное расследование, работник уволен», — передает «РИА Новости» сообщение управления образования Азнакаевского района Татарстана.

С учениками, ставшими свидетелями инцидента, была проведена «этическая беседа».