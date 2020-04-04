Стало известно об отмене поездов между Екатеринбургом, Пензой, Адлером, Санкт-Петербургом и Казанью

Поезда, связывающие Казань с Екатеринбургом, Самарой, Пензой, Адлером и Санкт-Петербургом, будут курсировать по новому расписанию или отменены. Это связано со снижением пассажиропотока.



Так, отменяется отправление поезда 375/118 сообщением Казань — Адлер — из Казани поезд не будет курсировать с 8 апреля по 12 декабря, а из Адлера с 10 апреля по 12 декабря. Будет отменен поезд 375/376 сообщением Казань — Пенза. Из столицы РТ поезд не будет курсировать с 8 апреля по 12 декабря, из Пензы — с 12 апреля по 12 декабря.

Также отмены поезда из Екатеринбурга в Казань (8, 12, 14, 20, 22, 28 апреля, 14, 18, 20, 22 мая) и обратно (9, 13, 15, 21, 23, 29 апреля, 15, 19, 21, 23 мая). Из Самары поезда не будут курсировать с 7 апреля по 12 декабря, из Казани — с 8 апреля по 12 декабря.

Также сокращается периодичность курсирования поезда 133/134 сообщением Казань — Санкт-Петербург. Из Казани поезд будет отправляться с 11 по 25 апреля по нечетным числам, с 12 по 30 мая — по четным числам. С 1 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам. С 1 сентября по 31 октября по нечетным числам, со 2 ноября по 12 декабря по четным числам. Из Санкт-Петербурга поезд будет ходить с 12 по 24 апреля по четным числам, с 13 по 31 мая — по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля — по четным числам, с 1 по 31 августа — по нечетным числам. Со 2 сентября по 30 октября — по четным числам, с 1 ноября по 12 декабря — по нечетным числам, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в РЖД объявили об ограничении расписания ряда поездов дальнего следования из-за распространения коронавируса. В частности, приостановлен рейс из Казани в Екатеринбург, а также сокращен рейс из Казани в Самару.