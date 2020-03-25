В число ограниченных поездов РЖД попали рейсы из Казани и других городов ПФО
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) объявила об ограничении расписания ряда поездов дальнего следования из-за распространения коронавируса. В частности, приостановлен рейс из Казани в Екатеринбург, а также сокращен рейс из Казани в Самару.
Поезд 239/240 Екатеринбург — Казань и обратно не будет ходить в апреле и мае, следует из сообщения РЖД.
Поезда 125/126 по четным числам будут отправляться из Самары, а по нечетным — из Казани.
Ограничения также затронут такие поезда, как:
- 352/351 Уфа — Приобье
- 121/122 Пенза — Москва
- 121/122 Пенза — Ряжск
- 97/98 Димитровград — Ульяновск — Москва
- 239/240 Саратов — Москва
- 127/128 Ижевск — Екатеринбург
- 48/47 Москва — Нижний Новгород
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