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В число ограниченных поездов РЖД попали рейсы из Казани и других городов ПФО

14:37, 25.03.2020
В число ограниченных поездов РЖД попали рейсы из Казани и других городов ПФО
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) объявила об ограничении расписания ряда поездов дальнего следования из-за распространения коронавируса. В частности, приостановлен рейс из Казани в Екатеринбург, а также сокращен рейс из Казани в Самару.

Поезд 239/240 Екатеринбург — Казань и обратно не будет ходить в апреле и мае, следует из сообщения РЖД.

Поезда 125/126 по четным числам будут отправляться из Самары, а по нечетным — из Казани.

Ограничения также затронут такие поезда, как:

  1. 352/351 Уфа — Приобье
  2. 121/122 Пенза­ — Москва
  3. 121/122 Пенза — Ряжск
  4. 97/98 Димитровград — Ульяновск — Москва
  5. 239/240 Саратов — Москва
  6. 127/128 Ижевск — Екатеринбург
  7. 48/47 Москва — Нижний Новгород

Ранее сообщалось, что в Татарстане начала действовать услуга, позволяющая сдать онлайн невозвратные билеты на поезд.

БизнесТранспорт Татарстан
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