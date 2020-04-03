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В Челнах самый высокий индекс самоизоляции среди других городов Татарстана

11:15, 03.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах самый высокий индекс самоизоляции среди других городов Татарстана
Фото: скриншот

Самый высокий индекс самоизоляции «Яндекса» среди татарстанских городов зафиксирован в Набережных Челнах.

В автограде его значение равно 4,4, тогда как в Казани и Нижнекамске — 4,0 и 4,1 соответственно.

Отметим, что вчера утром индекс самоизоляции в этих трех городах почти был равен 5 баллам. В Челнах утром 2 апреля он составил 4,9 балла, а в Нижнекамске и столице Татарстана — 4,7 балла.

ОбществоМедицина Татарстан
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