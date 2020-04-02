Индекс самоизоляции в городах Татарстана сегодня утром равен почти 5 баллам
В трех городах Татарстана — Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах — индекс самоизоляции равен почти 5 баллам.
Согласно данным сервиса «Яндекс», в Казани и Нижнекамске сегодня утром этот показатель равен 4,7.
В Челнах утром 2 апреля индекс составил 4,9 балла.
Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане граждан начинают штрафовать за передвижение вне дома без специального пропуска.
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