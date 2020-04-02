Тренер вратарей «Спартака»: «Дюпин сильнее, чем Акинфеев»

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки включил голкипера «Рубина» Юрия Дюпина в число лучших игроков РПЛ.

«Еще назову этого парня — блондина из Казани. Дюпин, да! Я был очень удивлен тем, как он играет. Классно действует ногами, контролирует ворота. Готовясь к игре с «Рубином», я был впечатлен вратарем казанцев», — сказал Урванчки.

При этом он считает, что на данный момент Дюпин сильнее, чем Игорь Акинфеев из ЦСКА, у которого уже намечается карьерный спад.

«Не назвал Акинфеева? Ну ему уже сколько, 35? Не помню. Он классный вратарь и провел много отличных сезонов, но, думаю, сейчас его карьера уже идет на спад. В кубковом дерби он сделал отличный сэйв после удара Гуса Тиля, но парни, о которых я сказал раньше, на мой взгляд, сильнее на сегодняшний день», — рассказал Урванчки Sport24.

В нынешнем сезоне Дюпин входит в число лучших вратарей чемпионата России по количеству проведенных «сухих» матчей. В активе голкипера «Рубина» девять игр на «ноль», и по этому показателю в РПЛ он уступает только игроку «Уфы» Александру Беленову, у которого 11 таких матчей.

Дюпин перешел в казанский «Рубин» летом 2019 года перед началом нынешнего сезона. Ранее он выступал за махачкалинский «Анжи», вместе с которым вылетел из РПЛ.

Напомним, РФС приостановил проведение футбольных соревнований в России до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.