Дюпин перешел из «Анжи» в «Рубин»

Вратарь Юрий Дюпин официально перешел из «Анжи» в «Рубин». Он будет играть за казанский клуб под номером 22.

«Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/2020. Юрий Дюпин будет выступать в нашей команде под номером «22», — говорится в сообщении «Рубина».

По словам и. о. главного тренера «Рубина» Романа Шаронова, Дюпин хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне.

«Одно из его сильных качеств — игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии», — отметил Шаронов.

«Кроме «Рубина» были и другие предложения, но выбрал Казань, потому что давно, можно сказать, с детства, мечтал оказаться в этом клубе, пожить в этом прекрасном городе — у меня здесь есть друзья», — приводит пресс-служба команды слова самого голкипера.



Юрий Дюпин отыграл за «Анжи» 30 матчей за сезон 2018/2019. Махачкалинская команда по итогам сезона покинула Премьер-лигу. В середине мая стало известно, что клубу было отказано в прохождении процедуры лицензирования для участия в первенстве Футбольной национальной лиги.