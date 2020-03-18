Дюпин вышел на второе место по числу «сухих» матчей в сезоне. Лидер — Беленов из «Уфы»

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала список лучших вратарей по числу «сухих» матчей в нынешнем сезоне.

Лидерство за собой оставил голкипер «Уфы» Александр Беленов. В матче против московского ЦСКА вратарь уфимской команды 11 раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности.

На второе место в списке вышел голкипер «Рубина» Юрий Дюпин. В 22-м туре РПЛ вратарь казанцев отыграл 90 минут с тульским «Арсеналом» без пропущенных голов, благодаря чему довел число «сухих» матчей в сезоне до девяти.

Тройку замыкают Андрей Лунев из «Зенита» и Игорь Акинфеев из ЦСКА у которых по восемь «сухих» встреч.

Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.