Путин одобрил введение штрафов за распространение фейков и нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Административная ответственность вводится за нарушение санитарных правил в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), а также за невыполнение в установленный срок выданного предписания или требования о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий.

За такое правонарушение гражданам грозит штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей, должностным лицам и ИП — от 50 до 150 тысяч рублей, юрлицам — от 200 до 500 тысяч рублей. Альтернативным наказанием для ИП может быть приостановление деятельности сроком на 90 дней.

Если нарушение карантина повлекло за собой вред здоровью человека или его смерть, то гражданам грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, должностным лицам — от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, ИП и юрлицам — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наделил правительство дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса: кабмин может вводить режим ЧС и повышенной готовности в стране либо на ее части.

